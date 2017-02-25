В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк

Во время Масленицы на Лыбедском бульваре рязанцы и гости города могли сфотографироваться на танках и «КамАЗе»

Все это действующая техника, которая применяется в воздушно-десантных войсках. Танк БМД-2 имеет прицельную дальность до 4 километров. Он предназначен для передвижения по любой местности, даже по воде. Танк весом в 8 тонн десантируется всеми способами, в том числе авиационным.

Танк БТР-82 А весит более 15 тонн. В его кабине могут поместиться 3 человека экипажа (командир, механик, водитель) и 7 человек пехотинцев.

«КамАЗ-5350» – транспортная машина для перевозки личного состава и грузов, а также для буксировки прицепов. Она вмещает 30 человек, используется на бездорожье и может преодолевать водную преграду высотой в 1 метр 10 сантиметров.