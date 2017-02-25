В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк

Областная общественно-политическая газета
04:54 МСК
Суббота
25 февраля 2017 года
№ 34 (5321)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника ОтечестваБывший первый зампред правительства Рязанской области предстанет перед судом Рязанские туристы отмечают 50-летие турклуба «Альтаир» РГРТУ Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортилиВ Рязани прошел конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества» Николай Любимов рассчитывает на поддержку депутатов Рязанской облдумыДень Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом Рязанские женщины-инспекторы ГИБДД поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздникомГлава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров и солдат Рязанского гарнизона, ветеранов военной службы, жителей области с Днем защитника ОтечестваНиколай Любимов дал первое интервью рязанским журналистамНа Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании МасленицыЖители Рязанской области крали коров и продавали мясо в Липецке На рязанском предприятии в цене спортивные семьи Доходы бюджета Рязани увеличеныПредседатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества В первом чтении принят новый закон об Общественной палате Рязанской областиВ бюджет Рязанской области внесены изменения В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танкПредприятие передало в бюджет Рязани более 5,8 миллиона рублей на благоустройство городаВ Рязани проверили состояние дорожного покрытия на более чем 30 улицах Новый областной закон позволит вовлекать в сельхозоборот в Рязанской области мелиорированные земли В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветыРуководство Рязанского театры драмы приняло участие в праздновании юбилея мюнстерского театра Wolfgang Borchert Theater БК «Рязань» завтра нельзя проигрывать в матче с БК «МБА»
Главная страница / Новости Рязани и области
24.02.2017, 20:02
Просмотров: 230
Праздник
Версия для печати

В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк

Во время Масленицы на Лыбедском бульваре рязанцы и гости города могли сфотографироваться на танках и «КамАЗе»
Автор фото: Анна Добролежа | В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
Фото: Анна Добролежа.

Все это действующая техника, которая применяется в воздушно-десантных войсках. Танк БМД-2 имеет прицельную дальность до 4 километров. Он предназначен для передвижения по любой местности, даже по воде. Танк весом в 8 тонн десантируется всеми способами, в том числе авиационным.

Танк БТР-82 А весит более 15 тонн. В его кабине могут поместиться 3 человека экипажа (командир, механик, водитель) и 7 человек пехотинцев.

«КамАЗ-5350» – транспортная машина для перевозки личного состава и грузов, а также для буксировки прицепов. Она вмещает 30 человек, используется на бездорожье и может преодолевать водную преграду высотой в 1 метр 10 сантиметров.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
20:02
В Рязани на выставке военной техники можно было увидеть плавающий танк
19:02
Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
18:32
На Масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час
Вся лента новостей
№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
23 февраля – День защитника Отечества
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru