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Главная страница / Новости Рязани и области
27.02.2017, 09:00
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Культура
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В Рязани впервые выступит квартет джазменов из Израиля

В Рязани впервые выступит квартет джазменов из Израиля

В четверг, 2 марта, в рязанском кафе «Фонтан» пройдёт первый и единственный в городе концерт квартета молодого джазмена из Израиля Шахара Эльнатана (Shachar Elnatan). Он выступит совместно с пианистом Гади Лехави (Gadi Lehavi) и барабанщиком Даном Араном (Dan Aran). Концерт представляет известный русский живущий в Нью-Йорке контрабасист, композитор и бэнд-лидер Арк Овруцкий. Он же на сцене займёт место за контрабасом.

Коллектив представит новую программу, в которую вошли как известные джазовые стандарты, так и авторские композиции участников проекта.

Проект талантливого гитариста Шахара Эльнатана объединил уникальных инструменталистов, каждый из которых, несмотря на молодость, уже успел в полный голос заявить о себе не только на израильской, но и на мировой джазовой сцене.

24-летний Шахар Эльнатан родился в музыкальной семье в Израиле, первые уроки игры на гитаре ему дал отец, также джазовый гитарист Зоар Эльнатан. Позднее джазмен перебрался в Нью-Йорк, где учился у Питера Бернстайна, Лейджа Лунда и Гилада Хексельмана. Сегодня музыкант сам затрудняется сказать, где проводит больше времени – в Нью-Йорке или в Израиле.

Вместе с Эльнатом участие в туре примет блестящий пианист Гади Лехави (Gadi Lehavi). В свои 20 лет он уже может похвалиться солидной музыкальной биографией.

Родившийся в Иерусалиме, выдающийся израильский барабанщик Дан Аран (Dan Aran) – участник многих известных проектов. Импровизационная изобретательность и свободное владение множеством музыкальных стилей сделали Арана одним из самых востребованных барабанщиков Нью-Йорка, Европы и Израиля.

Арк Овруцкий – контрабасист, композитор и бэнд-лидер, лауреат джазовых фестивалей и автор многих международных джазовых проектов. Закончил аспирантуру Ратгерского университета (США) и докторантуру Университета Иллинойс по классу контрабаса. В дискографии музыканта 3 успешных альбома, выпущенные в США.

Восточноевропейский тур молодых звезд израильского джаза активно поддерживают посольства Израиля в России и Беларуси.

Получить более подробную информацию о вечере, посмотреть видео и послушать аудио можно во встречах концерта в социальных сетях.

Начало концерта – в 20 часов. Места на концерт можно забронировать на сайте кафе или по телефону 96-36-04 (с 12 до 22 часов).

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№ 35 (5322) от
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