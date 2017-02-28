ХК «Рязань» дважды уступил СКА-«Неве» в северной столице

И теперь взять реванш сможет в домашних матчах 1 и 2 марта в "Олимпийском"

В первом матче 1/8 финала розыгрыша «Братины» 25 февраля в Санкт-Петербурге ХК «Рязань» уступил СКА-«Неве» 0:2. Все решила игра в большинстве. «Горожане» свои шансы реализовать не сумели, в то время как хозяева дважды отличились в неравных составах.

На следующий день во втором матче серии плей-офф ХК «Рязань» продвинулся в Санкт-Петербурге в противостоянии со СКА-«Невой». «Горожане» доиграли до овертайма, до пересилить соперника так и не сумели – поражение 1:2.

Источник: материалы сайта www.хкрязань.рф