Поражение от «Университета-Югры» из Сургута не отразилось на положении рязанских «зубров»

Одержав одну победу и потерпев одно поражение, наши баскетболисты продолжают борьбу

23 февраля «Зубры» на своей площадке сумели сломить сопротивление столичного «МБА» - 85:80. Команда, которую уже многие списали со счетов в этом сезоне, доказала, что способна бороться и побеждать.

Те любители баскетбола, что не видели игру БК «Рязань» и «Университета-Югры» из Сургута 26 февраля, а ориентируются только на итоговый счет, вряд ли составят реальную картину происходившего на площадке. «Зубры» оказали достойное сопротивление второй команде чемпионата, и только в концовке опыт и мастерство соперников взяли верх – 72:89.

БК «Рязань» очень результативно начал. Гостям сразу прилетело несколько «трешек» от Ивана Русецкого, Михаила Карпачева и Валентина Юрчика. Пару «сумасшедших» мячей забросил Даниил Аксенов. По мере продвижения к экватору нападающая активность хозяев снизилась, но благодаря дальнему попаданию Владислава Старателева на большой перерыв, «зубры» ушли на 15-минутный отдых лидерами. При этом, игра подопечных Дениса Тимакова смотрелась, а опытные гости порою попросту не знали что делать…

Но на вторую половину вышел совсем другой «Университет-Югра». Взялся за свое любимое снайперское дело Никола Лепоевич (13 очков за третью четверть), пошел бросок у Андрея Иванова. БК «Рязань» до поры как мог соответствовал соперникам. На заключительный отдых команды ушли при отыгрываемом отставании – 60:68.

Увы, четвертый период несколько смазал общее впечатление от игры «зубров» в этой встрече. Рязанцы, стараясь поскорее догнать «Университет-Югру», сбились на дальнобойную пальбу, в большей степени без результата. Гости же, в свою очередь, раз за разом свои шансы в атаке реализовывали. Счет рос в их пользу и довольно оперативно стало понятно, что отставание, увы, не отыгрываемое…

В турнирном плане это поражение на БК «Рязань» не отразилось. Команда на 11-м месте. Очередной матч – 5 марта дома с БК «Самара».

Источник: сайт www.rznbasket.ru