За 4 дня в Рязанской области произошло 10 пожаров

Согласно оперативной сводке МЧС России по области в выходные и праздничные дни в регионе горели три жилых дома, два сарая, две бани и деревянный вагончик. В одном из пожаров пострадал человек.

23 февраля в 00.53 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Потапово Милославского района. Горел деревянный сарай. Строение было полностью уничтожено огнем.

Ночью 24 февраля пожарные тушили деревянный вагончик, который находился на улице Советской Армии в Рязани. Утром этого же дня поступило сообщение о пожаре в селе Большое Жоково Рыбновского района. Здесь огонь полыхал в жилом деревянном доме. Люди в пожаре не пострадали, а вот дом сгорел полностью. 24 февраля в 18.45 оперативный дежурный «01» принял сообщение о пожаре в городе Михайлове. Здесь горела баня. Ликвидировали возгорание 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы. В 20.33 поступило сообщение о пожаре в селе Горянево Рыбновского района. Горел жилой деревянный дом. В пожаре пострадал человек. Участие в тушении принимали 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы. В 23.19 поступило сообщение о пожаре в селе Октябрьское Пронского района. Здесь сгорела двухэтажная баня. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.

Рано утром 25 февраля в селе Щетиновка Михайловского района загорелся автомобиль. В этот же день в 18.08 поступило сообщение о пожаре в бане в селе Катино Скопинского района. Пострадавших нет. Тушили строение 2 пожарных автомобиля, 4 человека личного состава Государственной противопожарной службы. Вечером 25 февраля в рабочем поселке Кадом огнеборцы отбивали у огня жилой дом. Люди в пожаре не пострадали.

26 февраля в 6.15 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о том, что в селе Салтыково Сасовского района горит сарай. Ликвидировали пожар 1 пожарный автомобиль, 2 человека личного состава Государственной противопожарной службы.