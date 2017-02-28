Дело воровки, промышлявшей в Рязани, отправлено в суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы Курской области, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Женщину обвиняют в совершении 2 эпизодов тайного хищения чужого имущества с незаконным проникновением в жилище потерпевших и причинением им значительного материального ущерба.

Установлено, что в обвиняемая в декабре прошлого года проживала в Рязани. Средств к существованию у нее не было, и постоянного источника дохода она не имела. Находясь в секторе частной застройки поселков Недостоево и Семчино, она обнаруживала дома, двери которых не были закрыты, проникала в жилище и похищала денежные средства.

27 декабря прошлого года обвиняемая проникла в один из домов и похитила из куртки, находившейся в прихожей частного дома, 100 000 рублей.

Обвиняемая по ходатайству следственных органов заключена под стражу, ей предъявлено обвинение в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.