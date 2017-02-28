Рязанская школа олимпийского резерва «Вымпел» встретила 23 Февраля на лыжне

Благодаря спонсорам популярными в Рязанской области стали соревнования по лыжным гонкам на призы московского ООО SBK и управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани

Открытое первенство специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Вымпел» было проведено, как всегда, под Рязанью, на трассе, проложенной близ поселка Соколовка. Победителями традиционной, девятнадцатой по счету, лыжной гонки в своих возрастных группах стали Светлана Лисак из Тумской ДЮСШ, скопинец Виталий Зверев, представители специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» Анна Уласевич, Анна Тинякова и Руслан Соловьев, Дмитрий Никитин и Алексей Григорьев из «Витязя», выступавшие в составе команды СДЮСШОР «Вымпел» Татьяна Чванова и Егор Лукьянов, а также Юлия Карташова (Шиловская ДЮСШ).

Были отмечены по шесть сильнейших участников в каждой возрастной группе. Награды лауреатам вручали генеральный директор «СФАТ-Рязань» Валерий Воронин, заслуженный работник физической культуры РФ, директор СДЮСШОР «Вымпел» Петр Андрианов и мастер спорта СССР Марина Нефедова.