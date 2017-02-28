В спортшколе «Родной край – спорт» прошел XXIII Открытый всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти воинов-рязанцев, погибших в Афганистане

Ежегодно он является одним из самых масштабных и серьезных для спортсменов со всей России и ближнего зарубежья. В 2017 году в Рязань съехались самбисты 2001-2002 гг.рождения из Израиля, Молдовы, Украины, Казахстана, Республики Беларусь, а также из 14 областей России.

На открытии турнира присутствовало много почетных гостей. Среди них председатель Рязанской областной федерации самбо, председатель совета директоров Финансово-промышленной компании «Инвест» Галина Владимировна Трушина, заместитель председателя правления Рязанской областной организации ветеранов «Боевое братство» Игорь Владимирович Бархансков, основатель турнира, заслуженный тренер России, судья международной категории Николай Васильевич Никитин, а также участники боевых действий в Афганистане, которые сегодня работают тренерами по борьбе самбо.

Ежегодно турнир посвящается памяти рязанских спортсменов, кандидатов в мастера спорта СССР по самбо, погибших в Афганистане. Это Евгений Дахновский, Сергей Калинкин, Александр Мельников – воспитанники ДЮСШ завода САМ, а также хоккеист клуба Дмитрий Максимов.

Всего за два соревновательных дня на ковер вышло около 200 спортсменов в 10 весовых категориях. Победителями и призерами стали:

в весовой категории до 42 кг:

1 место – Караульщиков Никита (Россия, Пензенская область)

2 место – Иванов Алексей (Россия, Курганская область)

3 место – Гришакин Иван (Россия, Рязанская область)

3 место – Прокшин Кирилл (Россия, Тульская область)

в весовой категории до 46 кг:

1 место – Алиев Валимер (Россия, Республика Крым)

2 место – Кирюхин Илья (Россия, Курганская область)

3 место – Харитонов Виталий (Россия, Рязанская область)

3 место – Алькаев Роман (Россия, Тульская область)

в весовой категории до 50 кг:

1 место – Толегенов Даурен (Казахстан)

2 место – Куандыков Кайыргали (Казахстан)

3 место – Галым Абилмансур (Казахстан)

3 место – Демин Данила (Россия, Самарская область)

в весовой категории до 55 кг:

1 место – Курбанов Махмуд (Россия, Ивановская область)

2 место – Седых Глеб (Россия, Тамбовская область)

3 место – Коновалов Эдуард (Россия, Воронежская область)

3 место – Аскаров Ислам (Казахстан)

в весовой категории до 60 кг:

1 место – Гаврилов Виталий (Россия, Самарская область)

2 место – Ершов Алексей (Россия, Владимирская область)

3 место – Савченко Валерий (Россия, Воронежская область)

3 место – Затылкин Илья (Россия, Пензенская область)

в весовой категории до 66 кг:

1 место – Ковях Дмитрий (Россия, Тульская область)

2 место – Амбарцумян Григор (Россия, Самарская область)

3 место – Лунин Вячеслав (Россия, Рязанская область)

3 место – Корюкин Кирилл (Россия, Курганская область)

в весовой категории до 72 кг:

1 место – Шканин Сергей (Россия, Самарская область)

2 место – Конуркин Артем (Россия, Рязанская область)

3 место – Шарковкин Даниэль (Россия, Воронежская область)

3 место – Никитин Игорь (Россия, Московская область)

в весовой категории до 78 кг:

1 место – Чичерин Степан (Россия, Рязанская область)

2 место – Мордвинов Илья (Россия, Рязанская область, СДЮСШОР «Родной край – спорт»)

3 место – Гук Егор (Россия, Рязанская область, СДЮСШОР «Родной край – спорт»)

3 место – Нефедов Даниил (Россия, Рязанская область)

в весовой категории до 84 кг:

1 место – Канатчиков Александр (Россия, Пензенская область)

2 место – Зурат Надав (Израиль)

3 место – Банчук Стас (Израиль)

3 место – Мурзаев Никита (Россия, Пензенская область)

в весовой категории свыше 84 кг:

1 место – Лобанов Александр (Россия, Рязанская область)

2 место – Никоненко Глеб (Россия, Рязанская область)

3 место – Галушко Дмитрий (Россия, Самарская область)

3 место – Будаш Илья (Россия, Владимирская область)