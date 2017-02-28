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Главная страница / Новости Рязани и области
27.02.2017, 11:11
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Экономика
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Более 23 тысяч рублей в месяц в среднем зарабатывают рязанские аграрии

Продолжается рост зарплаты в хозяйствах, развивающих молочное скотоводство

В 2016 году среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях области увеличилась на 10,5% к 2015 году и составила 23189 рублей. Для сравнения в целом по экономике региона прирост составил 7,2%. Такие данные публикует сайт www.ryazagro.ru.

В 39 сельхозорганизациях среднемесячная зарплата выше среднеобластного по сельскому хозяйству. В 18 организациях АПК Рязанской области среднемесячная заработная плата выше среднеобластного по экономике (27495 рублей).

Высокая заработная плата напрямую связана с производительностью труда. Продолжается рост зарплаты в хозяйствах, развивающих молочное скотоводство. Заработная плата операторов машинного доения в январе-декабре 2016 года в колхозе им. Ленина Касимовского района составила 47,8 тыс. рублей, в колхозе (СПК) им. Ленина Старожиловского района – 35,8 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата тракториста-машиниста в ООО «ОКА Молоко» Пителинского района – 44,8 тыс. рублей, в колхозе им. Ленина Касимовского района – 41,3 тыс. рублей, в АО «Павловское» и АО «Рассвет Рязанского района среднемесячная зарплата тракториста - машиниста более 38 тыс. рублей.

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№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
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