Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сегодня врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в Сочи принял участие в сессии «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», начавшейся в 9 утра. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Среди участников дискуссии – вице-премьер Ольга Голодец, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, а также замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Рост производительности труда остается одним из главных источников повышения национальной конкурентоспособности России. Именно об этом шла речь на сессии. Участники, в частности, оценивали эффективность действующих государственных мер и программ повышения производительности труда, основные сдерживающие факторы ее роста, намечали дополнительные меры, которые следует принять правительству, чтобы стимулировать внедрение новейших производственных технологий.