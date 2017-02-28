Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
27.02.2017, 11:19
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Власть
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Глава рязанского региона Николай Любимов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Сегодня врио губернатора Рязанской области Николай Любимов в Сочи принял участие в сессии «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», начавшейся в 9 утра. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС. Среди участников дискуссии – вице-премьер Ольга Голодец, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, а также замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

Рост производительности труда остается одним из главных источников повышения национальной конкурентоспособности России. Именно об этом шла речь на сессии. Участники, в частности, оценивали эффективность действующих государственных мер и программ повышения производительности труда, основные сдерживающие факторы ее роста, намечали дополнительные меры, которые следует принять правительству, чтобы стимулировать внедрение новейших производственных технологий.

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В Рязанской области прошла гражданская благотворительная акция «Мужество и милосердие»
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В Рязанской области в музее-заповеднике С.А. Есенина прошли гуляния на Широкую Масленицу
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Для призеров юбилейного международного конкурса «Солнечный зайчик» в Рязани приготовили 200 кубков
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На ярмарках выходного дня в Рязани свою продукцию представили 193 товаропроизводителя
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Уроженец Рязанской области трековик Денис Дмитриев выиграл этап Кубка мира в спринте в США
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Рязанская дзюдоистка Надежда Ромашкова завоевала «серебро» на Всероссийских студенческих соревнованиях в Москве
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№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
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