Рязанская спортсменка Наталья Матвеева завоевала «серебро» на чемпионате мира по лыжным видам спорта

Чемпионат проходит с 23 февраля по 5 марта в финском городе Лахти. В составе сборной команды России в соревнованиях участвует представительница регионального Центра спортивной подготовки мастер спорта России международного класса Наталья Матвеева, выступающая параллельным зачетом за г. Москву и Рязанскую область.

По результатам командного спринта (6 x 1,3 км) классическим стилем Наталья Матвеева в паре с Юлией Белоруковой завоевали «серебро». Российские лыжницы уступили лишь соперницам из Норвегии. Всего в данной дисциплине за медали боролись представительницы 17 стран мира.

Источник: сайт minsport.ryazangov.ru