В ДТП в Рязанской области один человек погиб, двое пострадали

Автоавария произошла в субботу в 17.15 на 134 километре автодороги Тамбов-Шацк в Шацком районе, сообщает сайт УМВД России по области. «Киа Рио», за рулем которой находилась 64-летняя женщина-водитель, двигаясь в направлении города Шацка, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомашиной «Тойота Хайлендер». В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Рио» от полученных телесных повреждений скончалась на месте ДТП, пассажиры «Тойоты» - 33-летняя женщина и 7-месячный ребенок - получили травмы и были госпитализированы.