В Рязани столкнулись три иномарки

Сайт УМВД России по области сообщает, что вчера в 2.10 в Рязани напротив дома №72 по улице Гагарина автомобиль «БМВ», двигаясь со стороны улицы Братиславской, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающейся во встречном направлении автомашиной «Киа», а затем столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомашиной «Хендэ Солярис».

В результате ДТП водитель автомобиля «БМВ» и пассажир автомашины «КИА» - 23-летний рязанец получили травмы и были доставлены в больницу.