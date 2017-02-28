На инвестфоруме в Сочи делегация Рязанской области анализирует межбюджетные отношения

На Российском инвестиционном форуме в Сочи открылась сессия «Межбюджетные отношения. В поиске равновесия». Ее модератор – председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Рязанская делегация принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с совершенствованием организации системы отношений между федеральным и региональными бюджетами, с повышением качества бюджетного процесса и финансового менеджмента субъектов Федерации, другими.