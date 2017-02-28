Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Нужно помочь предприятиям в подготовке кадров. Это должно делать государство, федеральное Правительство, регионы»

Об этом врио губернатора Рязанской области заявил сегодня, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Напомним, форум открылся сегодня. Делегация Рязанской области приняла участие в работе первой дискуссионной площадки форума «Повышение эффективности производства – национальный приоритет». В числе спикеров: заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, председатель совета центра стратегических разработок Алексей Кудрин, генеральный директор агентства по технологическому развитию Максим Шерейкин, врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

В своем выступлении глава Рязанского региона подробно остановился на задачах обеспечения предприятий качественными специалистами, сообщается на сайте регионального правительства. По словам Николая Любимова, эта проблема, решение которой позволит существенно повысить эффективность производства, имеет много аспектов.

Нужно помочь предприятиям в подготовке кадров. Это должно делать государство, федеральное Правительство, регионы, – сказал Николай Любимов.

В числе задач региональной власти по сохранению и развитию кадрового потенциала – развитие современной инженерной инфраструктуры предприятий, современной логистики, а также улучшение качества среды, в которой живут люди, укрепление социальной инфраструктуры городов и поселков. Для сокращения оттока кадров в столицу и другие крупные мегаполисы надо также работать над повышением оплаты труда на предприятиях и в организациях.

Для того, чтобы люди оставались, жили и работали в родных местах нужна, в первую очередь, высокая зарплата, – отметил глава региона.

По его словам, в настоящее время 70% системообразующих предприятий и организаций Рязанской области осуществляют программы технологической модернизации производства. И сейчас самое главное – помочь им использовать те возможности, которые предоставляют институты развития. Николай Любимов отметил также необходимость субсидиарной поддержки предприятий и регионов. «Надо использовать эту систему: Фонда развития промышленности, Агентства по технологическому развитию. Это тоже очень важные меры поддержки, они приводят к удешевлению единицы продукции, ее себестоимости», – подчеркнул Николай Любимов.

В работе двухдневного форума участвуют около 4 тысяч человек, в том числе представители федеральных органов власти, главы крупнейших российских и иностранных промышленных и финансовых компаний, банковских структур, эксперты. В рамках деловой программы планируется проведение 27 мероприятий.