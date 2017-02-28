За неделю пожарные подразделения Рязанской области ликвидировали 17 возгораний

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, в пожарах было уничтожено и повреждено 16 строений и 1 единица техники. Огнеборцы спасли 1 человека.

21 февраля во время пожара в жилом доме в деревне Ершовские выселки Клепиковского района был спасен человек, хозяин дома был госпитализирован с отравлением продуктами горения, женщина погибла.

В этот же день в пожаре в жилом доме на улице Весенняя в селе Дядьково Рязанского района погиб хозяин дома 1968 года рождения.

22 февраля во время пожара в жилом доме на улице Паустовского города Спас-Клепики погиб хозяин квартиры 1941 года рождения.

24 февраля на пожаре в жилом доме в селе Горянево Рыбновского района погиб мужчина 1975 года рождения.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались 1 раз.