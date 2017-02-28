В Рязанской области полицейские выявили нарушения миграционного законодательства

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ при проверке жилого массива Железнодорожного района города Рязани выявили, что 64-летняя рязанка в своей квартире фиктивно поставила на учет 23-летнего гражданина Республики Узбекистан.

В деревне Старолетово Рыбновского района 57-летняя жительница столицы фиктивно поставила на учет в своем доме иностранного гражданина.

В отношении нарушительниц возбуждены уголовные дела по ст.322.3 УК РФ. Им грозит крупный штраф либо лишение свободы на срок до 3-х лет.