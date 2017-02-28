В Рязанской области ищут очевидцев ДТП

Отдельным батальоном ДПС ГИБДД УМВД России по Рязанской области устанавливаются очевидцы ДТП, которое произошло 5 января этого года в 21.10 в Рязани на перекрестке улицы Новоселов и Тимакова. Здесь произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2114».

В результате ДТП травмы получили оба водителя и женщина - пассажирка «Жигулей» 11-й модели.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефонам: (4912) 29-95-87, 46-30-40 или по адресу: Рязань, ул.Лесная, д.28 каб 214.

7 мая 2013 года в 12.35 в Рязани во дворе дома 66 кор.1 по Первомайскому проспекту 30-летний житель областного центра, управляя автомобилем «ГАЗ-3302», сбил 75-летнюю пенсионерку. Женщина скончалась на месте ДТП.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, обращаться по телефону: (4912) 29-95-84 или по адресу: г.Рязань, ул. Мервинская, д.10, каб.212.