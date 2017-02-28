Рязанская дзюдоистка Надежда Ромашкова завоевала «серебро» на Всероссийских студенческих соревнованиях в Москве

В минувшие субботу и воскресенье, 25-26 февраля, в Москве прошли Всероссийские соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин на призы Российского студенческого спортивного Союза (РССС), в которых приняли участие 226 спортсменов из 32 российских регионов и более чем 60 вузов. В весовой категории до 63 кг «серебро» завоевала воспитанница рязанской СДЮСШОР «Комета» и тренера Татьяны Сергеевой, курсантка рязанской Академии ФСИН России, мастер спорта России Надежда Ромашкова, сообщается на сайте news-sports62.ru

В четвертьфинале наша землячка выиграла иппоном за 2 минуты 41 секунды у москвички Анны Варичевой, в полуфинале, и также иппоном – у санкт-петербурженки Ирины Смирновой (за 2 минуты 42 секунды). В финале она уступила ваза-ри (пол-победы) саратовской дзюдоистке Яне Поляковой, представляющей СарГАУ.