Уроженец Рязанской области трековик Денис Дмитриев выиграл этап Кубка мира в спринте в США

В минувшие выходные в Лос-Анджелесе (США) проходил заключительный, 4-й этап Кубка мира по велоспорту на треке 2016-2017 гг. Накануне, 25 февраля, в индивидуальном спринте у мужчин «золото» выиграл уроженец Рязанской области, бронзовый призер Олимпийских игр-2016, заслуженный мастер спорта России Денис Дмитриев, сообщается на сайте news-sports62.ru. В финале он победил немца Макса Нидерлага. «Бронза» – у новозеландца Сэма Вебстера.