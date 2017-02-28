На ярмарках выходного дня в Рязани свою продукцию представили 193 товаропроизводителя

Сайт правительства области сообщает, что в субботу на пяти площадках Рязани прошли ярмарки выходного дня. На 315 местах торговали 193 товаропроизводителя. В ходе ярмарок рязанцы приобрели 13,9 тонны мяса и мясной продукции, 16,1 тонны молока и молочных продуктов, 8 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, 6,9 тонны картофеля, 3,6 тонны овощей, 12,4 тонны яблок и груш.

На площади Театральной прошел праздник, посвященный Масленице. Посетители ярмарки смогли продегустировать блины, здесь прошли различные конкурсы и концерт.

Очередные ярмарки выходного дня состоятся в Рязани в субботу, 4 марта.