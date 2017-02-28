Для призеров юбилейного международного конкурса «Солнечный зайчик» в Рязани приготовили 200 кубков

Творческое состязание детей и подростков из разных городов России и ряда стран начнется 1 марта и продлится четыре дня. Принимающей стороной по традиции станет Муниципальный культурный центр. Как отметил на пресс-конференции директор организации и генеральный директор конкурса Владимир Колчаев, победители и призеры юбилейного, 25-го, «Солнечного зайчика» получат 200 наградных кубков различного дизайна. В связи с рекордным количеством участников – около тысячи – церемонии награждения будут проходить в несколько этапов до 5 марта включительно.

Юные участники представят свои вокальные и танцевальные номера в 14 номинациях. Среди них – «Педагог и дети», в рамках которой наставники смогут исполнить песни вместе с учениками; современный и народный танцы и «Джазовая композиция» – номинация для самых подкованных артистов, придуманная музыкантом Игорем Бутманом. Оценивать выступления будет взрослое жюри, в состав которого входят Народная артистка Республики Узбекистан Наталья Нурмухамедова, музыкальный редактор проектов «Голос» и «Главная сцена» Наталья Шамиладзе, педагог и музыкант Элла Хрусталева и другие. Параллельно свои оценки будет ставить детское жюри, состоящее из участников отборочных туров конкурсов «Славянский базар», «Детское Евровидение» и других.

На конкурс «Солнечный зайчик» приедут солисты и коллективы из многих городов России, возраст участников – от 5 лет. Помимо состязаний, для них приготовлена развлекательная программа и мастер-классы от педагогов всероссийского уровня. Торжественная церемония открытия состоится 1 марта в 18:00 на сцене Муниципального культурного центра. Итоги подведут 5 марта, и на гала-концерте выступит популярный российский коллектив MBAND.