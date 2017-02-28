За неделю в Рязанской области подешевели картофель, свинина и гречка, а подорожало сливочное масло

Сайт правительства области со ссылкой на Рязаньстат сообщает, что с 14 по 20 февраля в регионе снизились цены на ряд продовольственных товаров. Так, картофель упал в цене на 5,8 процента, свинина – на 2,3 процента, гречневая крупа – на 2 процента. Морковь подешевела на 1,9 процента, сахар-песок – на 1,5 процента. Незначительно понизились цены на пшено, соль яйцо куриное и репчатый лук.

На 2,1 процента подорожало сливочное масло, на 1,1 процента повысилась цена на мороженую рыбу и белокочанную капусту.

В Рязани минимальная стоимость набора из 23 социально значимых продуктов питания на ярмарках выходного дня составляет 1651,76 руб.