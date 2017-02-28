Рязанский туристический клуб отметил юбилей лыжным кроссом

23 февраля в рамках празднования 50-летия турклуба «Альтаир» был организован лыжный пробег студентов-альтаировцев и ветеранов движения спортивного туризма Рязанского государственного радиотехнического университета. В лыжном кроссе приняли участие более 30 человек, среди них – Александр Гаврилов, Людмила Чернобродова, Юрий Баландин и первый председатель турклуба Наталья Храмова.

По пути в село Константиново, откуда начинался маршрут, участники пробега возложили цветы к Вечному огню на площади Победы и к монументу советско-польскому братству по оружию в память о тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны.

Лыжный маршрут проходил от села Константинова к месту формирования 1-й Польской дивизии им. Костюшко близ села Сельцы и обратно. Общая протяженность маршрута составила 20 километров.

Несмотря на некомфортную для длительного лыжного перехода дорогу, участники пробега преодолели дистанцию с энтузиазмом, а ведь некоторым лыжникам минуло 70 лет!

В Сельцах состоялось построение, во время которого студентка РГРТУ поздравила мужчин с Днем защитника Отечества. Александр Гаврилов и другие ветераны турклуба, те, кто был на этом месте 50 лет назад, вспомнили историю создания туристического клуба «Альтаир». Не обошлось в этот день без перекуса на охотничьей базе и традиционных песен под гитару у костра.

Фото Сергея Конкина