В Рязани продолжает развиваться городошный спорт

В областном центре прошел турнир по игре в городки между активистами комитетов Территориального общественного самоуправления города (ТОС). В соревнованиях участвовало 9 команд по 4 человека в каждой. В результате упорной борьбы победу в турнире одержали активисты ТОС «Орсовский». Второе место взяла команда ТОС «Никуличи», третье место заняли активисты местного самоуправления из 3-го квартала Канищево. Победители были награждены памятными подарками от администрации города. Помимо основного турнира, проходил мастер-класс для детей по игре в городки.