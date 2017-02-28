Выбоины на дорогах Рязани продолжают засыпать щебнем

В областном центре ведется инвентаризация автодорог

Выявленные на улицах нарушения асфальтового покрытия засыпаются щебнем, в ряде случаев – ограждаются специальными знаками.

С 24 по 27 февраля засыпаны щебнем ямы и выбоины, образовавшиеся после таяния снега, на улице Советской Армии и Куйбышевском шоссе. Общая площадь участков составила 102 кв.м. На участках автомобильных дорог по улицам Княжье Поле, Михайловское шоссе, Станкозаводской и Свободы установлены дорожные знаки – «Ограничение максимальной скорости» и «Дорожные работы».

Работы будут продолжены вплоть до начала сезонной дорожно-ремонтной кампании, сообщается на сайте администрации Рязани.