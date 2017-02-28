В Рязанской области в музее-заповеднике С.А. Есенина прошли гуляния на Широкую Масленицу

Они состоялись в воскресенье, 26 февраля, в Константиново

За воротами усадьбы Лидии Кашиной гостей встречал скоморох-коробейник, в обжорном ряду пекли блины, гостей угощали горячим чаем, предлагали сладости, а в торговых рядах можно было приобрести самые разные сувениры. На сельской площади можно было прокатиться на санях или верхом на коне.

На берегу Оки прошла снежная битва, гостям предлагали примерить кольчугу, сфотографироваться с булавой и другим русским оружием, пострелять из лука. Малыши катались с ледяной горки, смотрели увлекательные представления кукольного театра «Бабушкины сказки», заплетали ленты-«косы». Некоторые конкурсы и игры одинаково полюбились и детям, и взрослым: эстафета с коромыслом, жонглирование блинами на сковородке, «шелыга», перетягивание каната, бег в мешках, ходули, баклушный бой на бревне, парные и семейные лыжи.

На открытой эстраде с праздничной программой выступил народный любительский коллектив «Рязаночка». По традиции на празднике сожгли чучело Масленицы. Завершился праздник выступлением песенно-инструментального ансамбля «Радуница».