С марта в Рязани отменяются бумажные проездные билеты для граждан на полмесяца

По информации управления транспорта администрации Рязани, вместо них оплачивать полумесячный проезд граждане смогут, используя транспортную карту «Городская».

Срок действия полумесячного тарифа – 15 календарных дней с момента пополнения карты.

Таким образом, гражданин может выбрать удобный для него 15-дневный период, начиная с 1-го числа, но не позднее, чем за 15 дней до окончания календарного месяца, включая день пополнения.

Например, транспортная карта на полмесяца, приобретенная 06.03.2017 года, будет действовать до 20.03.2017 года; а последним днем пополнения проездного на полмесяца в марте будет, соответственно, 17 число со сроком действия – до 31 марта.

С 1 по 5 число пополнить карту на полмесяца возможно в киосках по продаже проездных билетов. После 5-го числа – в отделениях «Почты России», пунктах КВЦ, Рязанского городского оператора, Центра оплаты коммунальных платежей. Залоговая стоимость транспортной карты «Городская» составляет 100 рублей.

По всем вопросам, связанным с использованием транспортных карт в Рязани, можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-205-02-62 (звонок бесплатный).