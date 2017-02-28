В Рязанской области прошла гражданская благотворительная акция «Мужество и милосердие»

Акцию, посвященную прошедшему празднику – Дню защитника Отечества, проводит ряд неправительственных структур, входящих в своеобразный общественный холдинг. В его составе – Национальный фонд «Общественное признание», независимая организация «В поддержку гражданского общества», Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами и другие общественные организации. Их работа продолжается уже 20 лет и связана с содействием становлению и развитию гражданского общества, укреплением социального партнерства и гражданского согласия в России. Основная цель акции «Мужество и милосердие», проводимой с 1999 года, – поддержка ветеранов войны и боевых действий, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов.

Чествование участников акции состоялось в Гербовом зале Рязанской областной Думы. Гражданских наград «Общественное признание» удостоились ветераны Великой Отечественной войны, военных и боевых действий в Афганистане, Чехословакии и других странах, участники военных конфликтов в Таджикистане, Нагорном Карабахе и других «горячих точках», в том числе руководители и члены рязанских ветеранских организаций. Многие из них имеют боевые ранения, являются инвалидами вследствие военных травм, все награждены боевыми орденами и медалями Советского Союза и других зарубежных стран, а также российскими правительственными наградами.

Открыл церемонию первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, возглавляющий успешно работающие в регионе Рязанское и Центральное окружное отделения названных общественных объединений. Участие в награждении приняли вице-президент – первый заместитель председателя правления Национального общественного холдинга Сергей Улин, сопредседатель президиума холдинга Александр Михайлов, генеральный директор организаций Аркадий Седов.

– Для нас сегодня торжественный день, потому что мы встречаемся с людьми, кто своей деятельностью заслужил огромное уважение и признание сограждан, которые соприкасаются с ними в непростые минуты жизни. Очень важно, что эти высокие гражданские награды дают возможность объективно и по достоинству оценить их заслуги, – сказал Сергей Улин.

Девятнадцать рязанцев стали кавалерами Почетного гражданского ордена Серебряный крест «За достойное выполнение воинского и гражданского долга». Среди награжденных – лидер ветеранского движения Рязанщины, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Альберт Евдокимович Слюсарь, участник Великой Отечественной войны, заместитель председателя клуба «Фронтовые подруги» Нина Андреевна Гаврилова, участник боевых действий в Афганистане и Приднестровье Василий Георгиевич Серебряков, генеральный директор 360-го авиаремонтного завода, полковник авиации Сергей Иванович Сокол и другие.

Еще шестеро рязанцев удостоились Почетного серебряного ордена «Общественное признание» за содействие в адресной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, увековечение памяти погибших защитников Отечества, активное участие в патриотическом воспитании молодежи.