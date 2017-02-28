На Губернском балу в Рязани впервые прошел показ мод

Творческое ателье «Софья и Светлана Пряхины» представило коллекцию вечерних платьев ручной работы, подходящих для участия в бале или более неформальном торжестве. Дизайнеры – давние партнеры и участницы бала, который состоялся в этом году в девятый раз. Темой годового собрания любителей исторического танца стали музы – покровительницы наук и искусств.

Гостями бала «Венок Терпсихоры» стали не только рязанцы, но и жители Сапожка, Москвы, Алексина, Астрахани, а также туристы из Швейцарии, Китая и Камеруна. Три танцевальных отделения перемежались выступлениями почетных гостей и творческими номерами. Начальник отдела реализации социально-экономических программ в области молодежной политики министерства молодёжной политики, физкультуры и спорта Вячеслав Данченко вручил награды лучшим молодым предпринимателям, ученым, спортсменам. В этом ему помогли бессменный распорядитель бала, руководитель школы танцев Губернского бала Алексей Лавренев и ведущий праздника, актер театра драмы Арсений Кудря. Подарками для талантов стали дипломы и позолоченные лавровые ветви.

В перерывах между отделениями гости смогли услышать попурри из мелодий к популярным фильмам от ансамбля «Солисты Рязани» и насладиться показательными танцами взрослых и юных артистов. Бал завершился четвертым отделением «по заказам» и литературно-музыкальной гостиной, где каждый мог исполнить любимую песню или стихотворение.

Фото Юрия Красовского