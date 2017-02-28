Глава Рязанского региона Николай Любимов принял участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума

Сегодня председатель правительства РФ Дмитрий Медведев провел пленарное заседание Российского инвестиционного форума. В заседании приняла участие делегация Рязанской области во главе с врио губернатора Николаем Любимовым.

Основной темой пленарного заседания форума стало привлечение инвестиций в субъекты РФ.

Обращаясь к участникам пленарного заседания, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил, что страна научилась справляться с возникающими вызовами, касающимися преодоления кризисных явлений, вызванных проблемами в мировой экономике, нестабильностью сырьевых рынков, структурными дисбалансами экономики, и санкциями. «Падение валового внутреннего продукта прекратилось. Январская статистика продемонстрировала выход реальных располагаемых доходов в положительную зону – их прирост составил около 8% к уровню прошлого года… Надо все эти тенденции закрепить», – подчеркнул глава правительства РФ.

Главной задачей председатель правительства РФ назвал улучшение качества жизни людей. «Для этого требуется интенсивное развитие регионов, в значительной степени за счет привлечения инвестиций. А на этой основе решение главной задачи: улучшения жизни людей», – подчеркнул Дмитрий Медведев. На достижение этих стратегических целей будет направлен Комплексный план действий Правительства РФ на период с 2017 по 2025 год. Сейчас начинается этап обсуждения предложений, которые содержатся в проекте. «Ключевая задача – разработать систему действий, которая позволит достичь уже в ближайшие годы темпов роста, сопоставимых со среднемировыми, а лучше, конечно, выше среднемировых», – отметил председатель правительства РФ.

Источник: сайт правительства Рязанской области