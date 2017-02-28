Житель Московской области незаконно поохотился в Рязанской области

Сотрудники полиции задержали в Скопинском районе злоумышленника, подозреваемого в незаконном отстреле лося. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт УМВД России по области.

В полицию обратился охотовед, который обслуживает лесной массив в районе села Новое Еголдаево Ряжского района. Он рассказал, что к нему обратился местный лесник, который сообщил, что в лесу кто-то разделал тушу лося. Приехавший на место охотовед установил, что, скорее всего, охота была незаконной, и сообщил об этом в полицию.

Полицейские на месте определили, в какую сторону уехал злоумышленник и в каком именно населенном пункте он может находиться. Стражи правопорядка при помощи местных жителей выяснили, что в одно из сел, расположенных недалеко от Новое Еголдаево, накануне к родственникам приезжал житель Московской области. По всем признакам мужчина в одиночку собирался отправиться на охоту. Приметы автомобиля передали сотрудникам ГИБДД Ряжского и соседних районов.

Вскоре похожий по описанию автомобиль заметили в Скопинском районе. Инспекторы ДПС ГИБДД остановили машину. За рулем оказался 34-летний мужчина. При досмотре автомобиля и прицепа полицейские обнаружили снегоход, ружья и разделанную тушу лося. Злоумышленника задержали.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.258 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу.