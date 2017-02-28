Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Наши предложения получают поддержку, если мы доказываем свою правоту»

Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов прокомментировал итоги первого дня работы Российского инвестиционного форума

Сегодня делегация Рязанской области приняла участие в пленарном заседании форума и работе сессий, где обсуждались вопросы повышения эффективности производства и развития межбюджетных отношений.

Комментируя итоги работы, глава Рязанского региона Николай Любимов отметил, что одной из интересных площадок стала сессия «Повышение эффективности производства – национальный приоритет».

«Там шел разговор о поддержке предприятий, для нас это важно. Рязанские предприятия получают помощь, в том числе финансовую, технологическую – по линии Агентства по технологическому развитию, в подготовке кадров. Интересный был разговор, много новшеств, много мнений. Но все сошлись на том, что такая модель необходима, в первую очередь, для повышения производительности труда», – сказал Николай Любимов.

Сессию, посвященную межбюджетным отношениям, провел Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. «На этой площадке обсуждались вопросы финансирования регионов и муниципалитетов со стороны федерального центра, говорили о том, что делается для устранения существующего дисбаланса. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак проинформировал присутствующих о том, что по инициативе регионов принят ряд решений, направленных на ускоренное развитие субъектов РФ», – отметил врио Губернатора.

По словам Николая Любимова, пленарное заседание, встречи и сессии прошли очень эффективно. «На площадках регионы высказывают свое мнение. Наши предложения получают поддержку, если мы доказываем свою правоту», – сказал Николай Любимов. Он добавил, что провел ряд встреч, в том числе с министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым, в ходе которой состоялось обсуждение перспектив взаимодействия, а также вопросов субсидирования АПК.

Глава Рязанского региона также встретился с руководителями РФПИ Российского фонда прямых инвестиций Константином Зубановым и Наталией Борисовой. На встрече речь шла о реализации совместного с компанией «Чароен Покфанд Групп» (Таиланд) инвестиционного проекта строительства в Рязанской области современного интегрированного молочно-товарного комплекса полного цикла.

Источник: сайт правительства Рязанской области