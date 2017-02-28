Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров: «В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь»

Об этом председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил сегодня, комментируя итоги первого дня российского инвестиционного форума

Председатель бюджетного комитета Госдумы РФ отметил, что в настоящее время межбюджетные отношения нуждаются в серьезной коррекции. «Нельзя забывать, что в России совершенно разные регионы: по уровню развития, уровню жизни людей, по возможностям с точки зрения ресурсов. Все эти вопросы должны быть учтены при настройке межбюджетных отношений», – подчеркнул Андрей Макаров. По его словам, работа по корректировке уже начата.

«От этого зависит, как будут жить люди. Очень важно, что в Рязанской области, а я представляю в Госдуме Рязанскую область, человек всегда был приоритетом, самым главным во всех отношениях. И я уверен, что так останется и впредь», – сказал Андрей Макаров.

Он отметил, что настройка межбюджетных отношений должна обеспечить субъектам РФ необходимые для развития средства. «Но при этом надо поддерживать не иждивенчество, а тех, кто развивается. Рязанский регион, безусловно, успешно развивается, и я уверен, что и дальше будет так», – подчеркнул председатель бюджетного комитета. Он добавил, что до конца весенней сессии Госдума проведет специальные парламентские слушания с приглашением всех участников бюджетного процесса, где будут обсуждаться конкретные шаги по корректировке. «Я уверен, что и голос Рязанской области на этих слушаниях прозвучит, тем более, в регион делегирован лучший представитель комитета по бюджету, человек, который возглавлял в комитете взаимоотношения со Счетной палатой. Врио губернатора в Госдуме глубоко анализировал все проблемы, и это пойдет на пользу региону»,– сказал Андрей Макаров.

Источник: сайт правительства Рязанской области