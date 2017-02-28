А добро – останется

Заслуженный деятель культуры России Анна Алексеевна Позднякова отмечает юбилей

На площади Победы в Рязани установлен стенд, на котором – портреты одиннадцати знатных граждан, удостоенных памятных медалей имени Н.Н. Чумаковой, легендарного председателя Рязанского гор­исполкома 80-х.

Среди них есть портрет Анны Алексеевны Поздняковой, проработавшей в сфере культуры 30 лет. С 1982 по 2005 годы она была заведующей отделом культуры города Рязани. А вчера она отметила юбилей.

Жизненный путь А.А. Поздняковой сродни подвигу наставницы и друга Н.Н. Чумаковой. Как всякая незаурядная личность, Анна Алексеевна привнесла в мир человеческих взаимоотношений много собственного, личностного. Была преданной спутницей жизни военного летчика. А это всегда переезды, новые места и новые встречи. Подполковник Владимир Егорович Поздняков никогда не слышал от Анечки слов «не могу», «не хочу», «не сумею»…

Он не мог не восхищаться необычной способностью своей супруги каждый раз быстро вживаться в мир новых отношений, обретая вскоре неподдельный авторитет и уважение людей. Обладая высокими лидерскими качествами, глубокими знаниями и исключительной добротой, она становилась во главе больших коллективов. Так было в Кургане, Южном Казахстане, Амурской области, Бобруйске, Подмосковье. События острова Даманского оставили тяжелые воспоминания в ее сердце. Так что в город Рязань молодая женщина Аня Позднякова приехала, уже имея огромный жизненный опыт.

Встречи с Надеждой Николаевной Чумаковой, которой была присуща редкая способность видеть и понимать людей, навсегда связали их судьбы. И теперь служение Рязани станет главным смыслом жизни и Анны Алексеевны. Руководствуясь советами наставницы, она принесет много пользы горожанам.

Ныне рязанцы по праву гордятся Губернаторским симфоническим оркестром. Но мало кто знает, что в 90-х вокруг его судьбы разыгрались настоящие страсти. При непосредственной поддержке представителя Президента страны Н.В. Молоткова Анне Алексеевне удалось отстоять его будущее.

Анне Алексеевне присвоено звание Заслуженного деятеля культуры России. Ее окружают друзья и близкие, ей пишут письма простые люди. Они помнят ее добро, благодарны за внимание и поддержку.

Поздравляя со знаменательной датой дорогую Анну Алексеевну, выражаем высочайшую благодарность за ее жизненный подвиг, исключительную человечность и высокое умение служить людям. Желаем крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения. Надеемся, что под этим позд­равлением подпишутся многие рязанцы!

Группа товарищей