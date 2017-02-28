Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Четвёртая полоса
Общество
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Отправлять стало удобнее

Почта России создала единую курьерскую службу

На рязанской почте сегодня курьерами работают 6 сотрудников, которые осуществляют доставку почты на автомобилях, работая ежедневно с 8;00 до 20;00.

В 2016-м Почта России открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений «из рук в руки» – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время курьерская служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны. Ее услуги доступны как для физических, так и юридических лиц. Вызвать курьера для приема отправлений можно круглосуточно: через сайт Почты России в разделе «Курьер», сервис коротких сообщений, в мобильном приложении, а также обратившись в единый контакт-центр.

– В перспективе нескольких лет мы намерены стать лидером курьерской доставки в России. В этом году планируется расширить зону покрытия курьерской службы и открыть курьерские подразделения еще в 118 городах. В результате курьер­ская доставка станет доступной для более чем 80% населения страны. При этом расширяется не только география работы, особое внимание мы уделяем процессам автоматизации, выводящей на новый уровень качество и скорость обслуживания, – рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев.

Все курьеры до конца 2017 года будут оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн. В Москве Почта России уже перешла на полную автоматизацию курьерской службы, завершив внедрение нового программного продукта, который интегрирован со всеми информационными системами почтовой службы, контакт-центром и платежным приложением, настроенным на курьерских смартфонах. Программа в автоматическом режиме прокладывает оптимальный маршрут курьера и рассчитывает время его прибытия с учетом трафика в городе и очередности точек доставки, анализирует грузоподъемность и вместимость автомобиля, а также затраты на доставку до той или иной точки. Одновременно автоматизация позволяет оперативно корректировать уже составленные и принятые в работу маршруты: перестраивать их при добавлении новых объектов и грузов, изменять порядок выполнения заявок простым перетаскиванием с помощью мыши (drag-and-drop) на карте, диаграмме или в таблице, перемещать заказы от одного курьера к другому в режиме онлайн и выполнять другие опции.

– Для Почты автоматизация курьерских маршрутов – это оптимизация логистики и работы курьеров, снижение затрат на эксплуатацию транспорта, ускорение оформления документов и отчетности. Для потребителя – в первую очередь, удобство: автоматический расчет тарифов за услуги, более точное время прибытия курьера, возможность оплатить банковской картой, видеть текущий статус доставки отправления в режиме онлайн на сайте Почты России, – подчеркнул Сергей Малышев.

Программное обеспечение автоматизации работы курьерской службы является также эффективным инструментом контроля за работой и перемещением курьеров: в режиме реального времени автоматически отображается фактическое время пути и километраж между адресами, фиксируется время посещения адресных точек маршрута, отражаются и анализируются отклонения от маршрута.

По материалам пресс-службы Почты России

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
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