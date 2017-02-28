Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Четвёртая полоса
Культура
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Широкая Масленица

Праздничные гуляния не испортили ни дождь, ни слякоть
Автор фото: Анна Добролежа | Широкая Масленица
Фото автора.

Повеселиться на Лыбедский бульвар пришло много рязанцев. Непогода стала союзницей организаторов – не давала горожанам скучать и стоять на месте. Все желающие плясали и пели у главной сцены, где выступали профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области.

В частности, свое творчество представили Рязанский академический русский народный хор имени Евгения Попова, хореографический ансамбль «Карусель», театр народной песни «Узорочье», «Рябинушка», «Отрада». А спеть частушки с гармонистами можно было у Главпочтамта.

– Я всегда хожу со своей внучкой на Масленицу, чтобы познакомить ее с русскими традициями, песнями, плясками. Масленица – очень красивый душевный праздник, который особенно радует в серый пасмурный день, – говорит Ирина Зенкина.

Обжорный ряд – обязательная, а для многих и самая любимая часть Масленицы – в этом году был особенно востребован у гостей. В холодную дождливо-снежную погоду рязанцы с удовольствием лакомились горячими блинами и чаем.

Елена Лазарева решила удивить народ большими круглыми блинами, которые шли в дополнение к шашлыку, а повар Вера Семеновна Бычкова угощала участников гуляния блинчиками с припеком. От обычных они отличались тем, что начинка (капуста, рыба, яблоки) добавлялась прямо в тесто. Вера Семеновна пекла блины с грибами из мещерских лесов.

Словно опытный жонглер, Бычкова управлялась сразу с тремя сковородками. Пока на одну наливалось масло и тесто, на двух других уже подрумянивались бока блинчиков, и их можно было переворачивать. При этом Вера Семеновна еще и успевала гостей зазывать на свои блинчики с пылу с жару. Бычкова готовит с настоящим азартом. За плечами у нее 30 лет работы поваром на заводе Рязцветмет и 5 лет работы в столовой. Блины она выпекает со скоростью 300 штук в час. В прошлом году за Масленицу Вера Семеновна напекла 2000 блинов. Быстро готовить главное лакомство Масленицы ей помогает необычный способ приготовления на углях.

– Блины любят жар, если печь их на слабом огне, они не поджарятся и не будут румяными, – раскрывает свои секреты Вера Семеновна. – А еще блины любят внимание, их тесто нужно часто помешивать и обязательно по часовой стрелке.

С пожеланиями добра, благополучия и хорошего настроения всех собравшихся на празднике приветствовал глава администрации Рязани Олег Булеков. Он отметил, что Масленица в Рязани всегда отмечается творчески, с особым размахом.

– Это самый веселый и самый народный праздник на Руси, – сказал Олег Булеков. – То, насколько ярко и масштабно встречают весну рязанцы, известно уже не только в нашей области. В этом году наш город вошел в десятку самых популярных среди туристов, которым по душе настоящие, исконно русские масленичным гуляния.

Больше всего развлечений на Масленице было для детей: карусели, горки, прыжки на батутах, веселые старты, шуточные бои. Самые ловкие взрослые состязались за приз на ярмарочном столбе. В финале выступил коллектив The TIMERS Band. А завершилась Масленица традиционным сжиганием чучела и салютом.

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
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