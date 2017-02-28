Профессия – изобретатель

Когда передовые идеи и технологии призовут на службу российской экономике?

Специальности «изобретательство», как таковой, не существует. «И это неправильно, – считает Анатолий Коняхин. – Есть немало людей, способных постоянно генерировать идеи и воплощать их в жизнь, обеспечивая научно-технический прогресс».

Сам Анатолий Васильевич поступил по примеру великих подвижников медицины, которые заражали себя вирусами и проверяли действия лекарств. Он привил себе особый образ жизни – зарабатывать только изобретательской и рационализаторской деятельностью.

– Слишком уж рискованная ставка. Жалеть не пришлось? – спрашиваю Коняхина, который недавно заглянул в редакцию «Рязанских ведомостей» рассказать о своих новых изобретениях.

– Я доказал, что это возможно, уже три десятка лет живу в режиме постоянного мозгового штурма. И хотя подобное состояние держит в тонусе, далеко не каждый человек с «головой и руками» согласится на такой жизненный эксперимент. Слишком уже инертная у нас среда, а разговоры об инновациях остаются не более чем красивым словесным фоном продолжающейся экономической политики.

В 90-х годах прошлого века, когда предприятия захлестнула волна бартерных отношений, талант Коняхина нередко использовали как надежную валюту, что была крепче водки. Например, одной фирме требовалось достать детали манипуляторов для мини-тракторов. Его посылали к поставщику, который отфутболивал всех заводских снабженцев – просителей было и так хоть отбавляй. Чтобы заполучить детали, Коняхин предлагал особые услуги – решить какую-нибудь производственную проблему. И ведь решал! Заветные гидрораспределители он добыл, найдя применение отходам предприятия. Из металлических обрезков предложил делать механические кодовые замки, более надежные, чем известные аналоги. И представил свою разработку. Назад вернулся с дефицитными деталями.

Были и другие необычные просьбы руководителей.

– Однажды заказчик поручил срочно разработать станок для автоматического извлечения семян из тыквы, – продолжает Анатолий Васильевич. – Такой агрегат размером с приличный дом уже существовал, но обладал большим недостатком – семечки отделял, а мякоть превращал в кашу, которая быстро закисала. Пробовал я вращать тыквы в центрифугах, трясти на вибросетке – безрезультатно, семечки оставались в тыкве. Помог случай. Ехал в Москве на трамвае и увидел, как рабочий отбойным молотком орудует на дороге. Сошел на остановке, купил тыкву, разрезал и попросил рабочего направить в нее сильную струю сжатого воздуха от компрессора. Все семечки мгновенно выскочили. Принцип был понятен. А через несколько дней на стол руководителя я положил эскизы установки, она получилась размером с два письменных стола.

– Этот образ изобретателя сильно отличается от чудака, который погружен в собственные мысли и ничего вокруг не замечает…

– Конечно, нужно всегда быть бдительным, потому что идеи и решения находятся рядом с нами. К сожалению, облечь их в материальную форму только полдела. Необходимо вывести продукцию на рынок. Тут и возникают труднопреодолимые заторы.

Коняхина на этом пути не раз поджидали разочарования. В 2013 году одна из его разработок получила в Англии высшую платиновую награду и золотую медаль. Устройство уникальное – термос «Роса», который сам наполняет себя водой в условиях пустыни. Из раскаленного воздуха он буквально выжимает воду. Имея такой термос, никто и никогда не погибнет от жажды в песках. Сенсация? Вероятно. Опытный образец, изготовленный в Вологодском университете вместе с профессором Л.И. Соколовым, прошел успешные испытания. В России ноу-хау осталось невостребованным. А вот американская фирма, по словам Анатолия Коняхина, спустя несколько лет изготовила аналог и уже отправляет продукцию на экспорт, создано 3 тысячи рабочих мест.

В своих изобретениях Анатолий Коняхин на десяток лет опережает своих коллег из других стран. Но пока его патенты лежат мертвым грузом, предприимчивые европейцы создают что-то свое (или копируют?) и быстро внедряют в производство. Так было и с оригинальной конструкцией емкости, где овощи, фрукты и ягоды долго сохраняют свои полезные свойства. Коняхин отослал чертежи и описания в патентное бюро, а спустя семь лет увидел телепередачу об изобретении француза. «Оно оказалось точной копией моей новинки, – говорит Анатолий Васильевич. – Мало того, швейцарская фирма Rolex признала его самым оригинальным изобретением в 2000 году, и француз получил хорошее вознаграждение».

Неужели нам уготовлена роль вечно отстающих в мировой гонке инноваций? Побеседовав с изобретателем, я подумал: не слишком ли большие надежды мы возлагаем на частных инвесторов? Тешим себя иллюзиями, что кто-то сделает необходимую работу за государство, обеспечит технологический рывок, возьмет на себя кредитные риски. Уже больше десятка лет ждем у моря погоды и мечтаем хотя бы об одном проценте роста ВВП. А вот в Китае, несмотря на экономический бум, основным и самым крупным инвестором остается государство, и это служит лучшим ориентиром для прочих бизнесменов.

– Анатолий Васильевич, вы просчитывали, какой может быть эффект от внедрения ваших разработок?

– Уверен, что можно создать по меньшей мере десяток инновационных предприятий, которые повлекут за собой создание нескольких тысяч рабочих мест. Ведь у меня десятки патентов в сферах энергосберегающих технологий, ЖКХ, нефтепереработки, металлургии, медицины и т.д. Мною изобретены уникальные вещи вроде термоса «Роса», о котором говорилось выше. Более того – права на ряд разработок я могу безвозмездно передать предприятиям, если они приступят к серийному выпуску новейших изделий. Готов предоставить заинтересованным лицам чертежи и описания (координаты изобретателя А.В. Коняхина есть в редакции «Рязанских ведомостей).

Сейчас у автора более сотни зарегистрированных в Роспатенте изобретений и заявок, и в портфеле набралось еще около тридцати перспективных разработок, которые он не в состоянии реализовать в одиночку.

Трудно быть профессиональным изобретателем. Почти невозможно оставаться им на протяжении всей жизни, всякий раз демонстрируя оригинальный способ мышления. Анатолию Коняхину эту удается. Во многом благодаря еще одному своему изобретению в области чистого интеллекта. Это созданная им методика тренировки интеллектуальных и творческих способностей. Книга, в которой она изложена, дважды переиздавалась. Первый шаг самый простой – нужно захотеть. А потом даются упражнения на логику, память, высвобождающие творческую энергию мозга. Коняхину собственная методология помогла реализовать давнюю мечту – свободно овладеть карандашом и кистью, писать картины. Ведь изобретать полезные вещи он уже умеет.

Некоторые оригинальные изобретения Анатолия Коняхина

Солнечный солярий

В некоторых клиниках России существуют аппараты, которые излечивают заболевания определенным спектром электромагнитных волн светового диапазона, а если говорить проще – лечат светом: синим, желтым и красным. Подбирая определенную частоту, яркость, цвет, можно вызывать строго определенные реакции организма на световое воздействие и тем способствовать нормализации функционирования тех или иных внутренних органов. Известный доктор Леберман цветовым воздействием успешно лечит тяжелые формы заболевания организма в сочетании с диетотерапией. Уже известно, что с помощью цветов определенной интенсивности можно поднять настроение, повысить тонус или, наоборот, успокоить, снизить стрессовые нагрузки. С помощью ультрафиолетовых волн можно корректировать активность витамина Д в организме человека. Солнечные лучи, если соблюдать правила и знать меру, имеют благотворное влияние на многие процессы в организме.

В 2001 году был разработан индивидуальный солярий. На солярии имеется стеклянная призма, с помощью которой можно проводить самим цветотерапию. Поворачивая призму, можно «наполнять» пространство солярия изумрудно-синим, голубым, желтым или другим, каким необходимо, цветом. Призма разлагает солнечный цвет на красивую гамму цветов, и, меняя ее положение, можно выбирать определенный цвет, который наполняет все пространство солярия. Используя эти цвета, можно улучшить настроение в профилактических целях, укрепить здоровье. После принятия солнечных цветовых ванн полезно искупаться в мини-бассейне с чистой нормализованной водой.

Очиститель-ионизатор воздуха

Разработка выполнена совместно с профессором Соколовым Л.И.

На свежем воздухе после грозы в каждом кубическом сантиметре воздуха находится 10.000 отрицательных ионов. На улицах городов в 100 раз меньше, а в помещении в 200 раз меньше, чем в чистом лесном воздухе. В офисах отрицательных ионов почти нет совсем, в кабине автомобиля также отсутствуют отрицательные ионы (особенно это касается дальнобойщиков). Ученые провели опыты, и оказалось, что мыши через 2 месяца погибают, если в воздухе нет отрицательных ионов. Отсутствие отрицательных ионов, и это общепризнанно, плохо сказывается на здоровье всего живого на планете.

Имеется разработка нового малогабаритного переносного очистителя-ионизатора воздуха. Конструкция, величиной сравнимая с размерами пол-литровой банки, обеспечивает очистку и насыщение воздуха отрицательными ионами в необходимой мере. Например, при работе в кабине дальнобойщиков ежедневно на фильтре накапливается пыль и грязь толщиной в пять миллиметров. Фильтр очищается и ставится на место за две минуты. Ионизатор работает как от сети, так автономно от батарейки крона. Полезные и нужные новинки для тех, кто много работает за компьютером, в домашних условиях, для водителей автобусов, поездов.

Шприц одноразовый

80% в конструкции нового одноразового саморазрушающегося шприца – общие материалы, которые используются в изготовлении обычных распространенных шприцев. Он может быть легко изготовлен на обычном существующем оборудовании. По себестоимости на 10% дороже обычных одноразовых шприцев, но в отличие от них после одноразовой инъекции саморазрушается, что полностью исключает возможность распространения различного рода инфекционных заболеваний. Аналогичные конструкции существуют, но данная конструкция по себестоимости ниже известных аналогов, а по функциональным возможностям даже превосходит известные конструкции. Изобретение выполнено в научном центре г. Троицка.