Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Третья полоса
Акция
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Дарите книги с любовью

В ходе акции областной детской библиотеки собрано более 200 книг
Дарите книги с любовью

Рязанская областная детская библиотека присоединилась к акции «Дарите книги с любовью», которую объявила Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».

Библиотека приглашала своих друзей, гостей, постоянных читателей принести в подарок умные, добрые, веселые книги для детей – в хорошем состоянии, а возможно, и совсем новые.

За три дня жители города передали более 200 дет­ских книг: это сказки в новейших переизданиях, художественная проза, сборники стихов, познавательные и развивающие издания, все книги хорошего качества – иллюстрациями и общим дизайном они радуют глаз.

Подводя основные итоги акции, библиотека благодарит всех ее участников, всех неравнодушных дарителей, которые захотели сделать детям по-настоящему ценный подарок. Так, с книгами библиотеке очень помог коллектив педагогов и родителей детского сада № 138 (группы №№ 6 и 12). Ребята из 3 «А» класса школы № 6 принесли книги сами. На специальных закладках они старательно выводили свои имена – каждый такой подарок был сделан от души. А еще собрали книги в 4 «Б» классе – и тоже передали их в фонд акции. В последний день акции в библиотеку принесли две упаковки с книгами, привлекающими необычным форматом, отличным качеством полиграфии и добрыми сказочными повествованиями под заголовком «Ежик и Медвежонок». «Эти книги написала моя дочь! (Н. Нагдалиева)», – сообщил даритель.

Библиотека передаст полученные издания в дар детскому отделению Рязанской городской клинической больницы № 11 и Ольховской сельской библиотеке Ухоловского района Рязанской области.

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
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