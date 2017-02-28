Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Третья полоса
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«Атаки» особого назначения

«Атаки» особого назначения

Среди тысяч российских газет есть и такая, с названием несколько странным для человека непосвященного – «Змеиногорский вестник». Но ничего удивительного в этом названии нет, просто газета выходит в городе Змеиногорске Алтайского края. Казалось бы – обычная муниципальная газета, но известна она сегодня не только в своем крае, но и в стране. Не раз получала Гран-при на всероссийских творческих конкурсах, становилась «Газетой года». Ее редактор Людмила Кейбол охотно делится с коллегами опытом работы небольшого творческого коллектива, чей главный принцип – работать в интересах читателя. И в этом – основной залог успеха издания, его тиражей и авторитета. Как, впрочем, и десятков других изданий, выходящих и в столице, и в регионах страны.

На этот раз мы встретились с Людмилой Кейбол и другими коллегами на журфаке МГУ, где проходила традиционная февральская международная научно-практическая конференция «Журналистика в 2016 году: творчество, профессия, индустрия». Факультет журналистики проводит ее ежегодно при содействии Союза журналистов России, Национальной ассоциации масс-медиа исследователей и Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского гос­университета. Два дня шел заинтересованный разговор о том, какая журналистика и какие средства массовой информации сегодня востребованы обществом, как они трансформируются с учетом расширения влияния Интернета, цифровых технологий, какие тенденции развития прессы в мире, какова гуманитарная повестка СМИ в условиях новых мировых социальных реалий и какова ответственность масс-медиа перед своими читателями, слушателями, зрителями. Конференция собирает ученых и практиков не только из России, но и зарубежных представителей и особенно актуальна теперь, когда «информационные войны», фейковые новости становятся, увы, делом практически обыденным, что, согласитесь, не добавляет авторитета средствам массовой информации.

Сегодня мы чуть ли не каждый день узнаем о претензиях нового американского руководства к американским СМИ. На прошлой неделе выражение недовольства вылилось в недопуск представителей ряда изданий и агентств на брифинг пресс-секретаря президента США Шона Спайсера. В их числе журналисты таких влиятельных СМИ, как BBC, Los Angeles Times, Politico. Отчего в США ряд средств массовой информации на самом высоком уровне стали называть «огромной опасностью» для страны?

Многие аналитики усматривают причину складывающейся ситуации в том, что практически все западные средства массовой информации принадлежат представителям бизнес-элит, которые не только диктуют редакционную политику, но и формируют политическую повестку. Естественно, формируют с учетом собственных интересов и интересов тех или иных политических сил. Впрочем, это касается не только американской прессы. Серьезные претензии возникают и к средствам массовой информации западноевропейских стран, особенно тех, в которых предстоят выборы высших должностных лиц – Франции и Германии.

Новые интернет-технологии качественно изменили медийное пространство и позволяют тем, кто играет на этом поле, вести «бои» в прямом смысле слова широкомасштабные. Но в чью пользу? Страны, ее народа? Или тех, кто оплачивает заказанную ими медиа-музыку?

Примеры информационных атак не обязательно искать за морями-океанами. Их и у нас достаточно. Еще не забыты войны на газетных полосах и в телеэфире, что вели главные медиа-владельцы, которые затем покинули Россию, когда их здесь «не поняли и не приняли». Как говорится, одних уж нет, а те далече. Но вопрос о роли средств массовой информации тем не менее не становится менее актуальным, а ответ на него свидетельствует о степени соответствия профессии. Или его отсутствии.

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
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