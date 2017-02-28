Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Вторая полоса
Общество
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В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь

Об этом Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров заявил, комментируя итоги первого дня Российского инвестиционного форума.

Андрей Макаров отметил, что в настоящее время межбюджетные отношения нуждаются в серьезной коррекции. «Нельзя забывать, что в России совершенно разные регионы: по уровню развития, уровню жизни людей, по возможностям с точки зрения ресурсов. Все эти вопросы должны быть учтены при настройке межбюджетных отношений», – подчеркнул Андрей Макаров. По его словам, работа по корректировке уже начата. «От этого зависит, как будут жить люди. Очень важно, что в Рязанской области, а я представляю в Госдуме Рязанскую область, человек всегда был приоритетом, самым главным во всех отношениях. И я уверен, что так останется и впредь», – сказал Андрей Макаров. Он отметил, что настройка межбюджетных отношений должна обеспечить субъектам РФ необходимые для развития средства. «Но при этом надо поддерживать не иждивенчество, а тех, кто развивается. Рязанский регион, безусловно, успешно развивается, и я уверен, что и дальше будет так», – подчеркнул Председатель бюджетного комитета. Он добавил, что до конца весенней сессии Госдума проведет специальные парламентские слушания с приглашением всех участников бюджетного процесса, где будут обсуждаться конкретные шаги по корректировке. «Я уверен, что и голос Рязанской области на этих слушаниях прозвучит, тем более, в регион делегирован лучший представитель Комитета по бюджету, человек, который возглавлял в Комитете взаимоотношения со Счетной палатой. Врио губернатора в Госдуме глубоко анализировал все проблемы, и это пойдет на пользу региону»,– сказал Андрей Макаров.

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
Глава рязанского региона Николай Любимов прокомментировал итоги первого дня работы Российского инвестиционного форума
По материалам официального сайта Правительства области
Вести районов
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