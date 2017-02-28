Вести районов

КАСИМОВ. В д. Поповке Ахматовского сельского поселения ведет производственную деятельность новое птицеводческое предприятие ООО «Касимовская ферма». За счет средств учредителей в короткие сроки были восстановлены и переоборудованы в птичники заброшенные скотные дворы бывшего колхоза «Луч». По окончании реконструкции в помещениях было размещено чуть более 12 тысяч голов кур-несушек породы Хайсекс Браун. На собственные средства инвесторами к производственным объектам также подведены основные коммуникации: электричество, вода, а также решена проблема газификации. По итогам 2016 года производство яиц составило 370 тысяч штук. Яйцо реализуется в торговые сети столицы.

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Завершились работы по строительству уличных распределительных газовых сетей в деревнях Анемнясево, Белясево, Чаур, Лався и селе Толстиково. Работы выполнила подрядная организация ООО «Проектградстрой» из г. Касимова.

На строительство газовых сетей были выделены бюджетные средства в объеме 8542,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4615 тыс. рублей, из областного бюджета – 3839 тыс. рублей и из местного бюджета – 88,4 тыс. рублей. Проект реализован в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Развитие газификации» государственной программы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных пунктов в 2015–2020 годах». Введено в эксплуатацию 16,14 км распределительных газовых сетей. В настоящее время ведется монтаж газового оборудования в жилых домах и работы по строительству межпоселковых газопроводов, которые планируется завершить в 2017 году.

СКОПИН. Исполнилось 30 лет со дня образования районного Совета ветеранов войны и труда, объединившего в своих рядах активистов, которые поставили перед собой задачу заботиться о старшем поколении и передавать свой опыт молодежи. На торжественном собрании ветеранов от всей души поздравили глава райадминистрации Александр Боков и глава муниципального образования Вячеслав Затяжных.

САПОЖОК. В Сапожковском доме детского творчества состоялось посвящение школьников в юнармейцы. Ребят приветствовали военный комиссар Ухоловского, Сапожковского и Сараевского районов, майор Эдуард Демочкин, замглавы администрации района Татьяна Огольцова и ветеран военной службы Виталий Соколов.