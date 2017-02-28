Гражданская благотворительная акция под таким названием прошла в регионе

Акцию, посвященную прошедшему празднику – Дню защитника Отечества, проводит ряд неправительственных структур, входящих в своеобразный общественный холдинг.

В его составе – Национальный фонд «Общественное признание», независимая организация «В поддержку гражданского общества», Национальный гражданский комитет по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами и ряд других общественных организаций. Их работа насчитывает уже двадцать лет и связана с содействием становлению и развитию гражданского общества, укреплением социального партнерства и гражданского согласия в России. Основная цель акции «Мужество и милосердие», проводимой с 1999 года, – поддержка ветеранов войны и боевых действий, военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов.

Чествование участников акции состоялось в Гербовом зале Рязанской областной Думы. Наград «Общественное признание» удостоились ветераны Великой Отечественной войны, военных и боевых действий в Афганистане, Чехословакии и других странах, участники военных конфликтов в Таджикистане, Нагорном Карабахе и других «горячих точках», в том числе руководители и члены рязанских ветеранских организаций. Многие из них имеют боевые ранения, являются инвалидами вследствие военных травм, все награждены боевыми орденами и медалями.

Открыл церемонию первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев, который возглавляет успешно работающие в регионе Рязанское и Центральное окружное отделения названных общественных объединений. Участие в награждении приняли вице-президент – первый заместитель председателя правления Национального общественного холдинга Сергей Улин, сопредседатель президиума холдинга Александр Михайлов, генеральный директор организаций Аркадий Седов.

– Для нас сегодня торжественный день, потому что мы встречаемся с людьми, которые своей деятельностью заслужили огромное уважение и признание сограждан, которые соприкасаются с ними в непростые минуты жизни. Очень важно, что эти высокие гражданские награды дают возможность объективно и по достоинству оценить их заслуги, – сказал Сергей Улин.

Девятнадцать рязанцев стали кавалерами Почетного гражданского ордена Серебряный крест «За достойное выполнение воинского и гражданского долга». Среди награжденных – лидер ветеранского движения Рязанщины, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант Альберт Слюсарь, участники Великой Отечественной войны Нина Гаврилова, Александр Тарасов, Александр Шумкин, Владимир Суворов, участники боевых действий в Афганистане Александр Лукинский, Геннадий Серушкин, Василий Серебряков, Александр Хмель, генеральный директор 360-го авиаремонтного завода, полковник авиации Сергей Сокол. Все они ведут активную общественную работу, много встречаются с молодежью, проводят уроки мужества в школах, стараются увековечить память о погибших защитниках Отечества.

– За последние лет пятнадцать в сознании молодежи произошел качественный сдвиг. Если в 2000-х годах, когда я проводил первый урок мужества у старшеклассников, у них возникал вопрос: «Кто как будет косить от армии?», то сейчас приходишь – и все стараются узнать, как попасть в ВДВ, в морскую пехоту, в погранвойска, то есть хотят служить в элитных частях. Я считаю, что в этом есть и наш вклад, – поделился член совета Рязанского областного отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство» Александр Хмель.

Александр Юрьевич говорит, что полученная награда стала для него приятной неожиданностью и честью. Несколько раз ему приходилось листать журнал «Признание», который издается учредителями акции «Мужество и милосердие», и он мог убедиться, что выбираемые ими герои – очень заслуженные и достойные люди.

Также еще шестеро рязанцев были награждены Почетным серебряным орденом «Общественное признание» за содействие в адресной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, участие в патриотическом воспитании молодежи, активную гражданскую позицию.