Свое, натуральное

Рязанские молочники и сыроделы угощали горожан

Первая в этом году выставка-дегустация продукции переработчиков молока, «прописанных» в нашем регионе, прошла в торговом центре «Атрон». Мероприятие традиционно проходит при поддержке администрации областного центра и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В выставке приняли участие 5 крупных предприятий-переработчиков; Вакинское Агро, Тумский молочный завод, Мирабо инвест, Тырновский молокозавод, а также ферма Виктора Романцова из Полян.

Выставка проходила под девизом «Рязанскую продукцию – в рязанскую торговую сеть!». Недостатка в посетителях не было, а длинные столы ломились от разнообразных молочных продуктов из цельного рязанского молока. Производители особо подчеркивали, что они не имеют дел с добавками и не используют пальмовое масло. Местный производитель имеет отработанные контракты с прилегающими молочными фермами, дешевую логистику, и за счет этого доступные цены на натуральную продукцию, соответствующую ГОСТам.

– Ассортимент нашей продукции насчитывает более двадцати наименований, и это не предел, поскольку мы постоянно развиваемся, – рассказывает управляющий директор Тырновского молокозавода Оксана Дзюбан, – недавно наш новый технолог наладил производство еще одного вида мягкого сыра. Все наши кисели сделаны на основе артезианской воды из нашей собственной скважины, и мы планируем в дальнейшем производить еще и столовую воду под собственной маркой.

Основная проблема, которую приходится решать производителям, это выход на рынки сбыта через торговые сети. Очень большую помощь в лоббировании интересов рязанских молочных предприятий и фермерских хозяйств играют выставки продукции.

– К моим сырам люди тянутся, несмотря на цену, – говорит сыродел Виктор Романцов, – мы сейчас готовимся к следующему этапу наращивания производства. Работаем в рамках импортозамещения над линейкой сыров высшего качества. Есть много предложений по сбыту из других регионов, но я отдаю предпочтение именно рязанским торговым точкам.