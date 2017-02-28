Возможности развития

«Новые проекты для роста» – так сформулирована основная тема Российского инвестиционного форума в Сочи

На форуме много внимания уделяется инвестициям в регионы. В работе форума принимают участие премьер-министр России Дмитрий Медведев, члены Правительства страны, руководители крупнейших отечественных компаний и банков. Рязанскую делегацию возглавляет глава региона Николай Любимов.

«Форум – хорошая площадка для того, чтобы подискутировать, посмотреть на возможных новых партнеров, презентовать экономические возможности и компании, и региона», – с этого начал свое выступление на пленарном заседании Дмитрий Медведев. У рязанцев в связи с этим форумом немалые ожидания.

Во время встречи с Николаем Любимовым Президент России Владимир Путин, напомним, сказал: «Николай Викторович, Вы родом из Калуги… Калуга – один из передовых регионов. Везде есть свои проблемы, там тоже их хватает, но все-таки демонстрирует очень хорошие показатели развития. Если я Вам предложу возглавить соседний регион, Рязань, сделаете там, чтобы было как минимум как в Калуге?»

На форуме в Сочи Калуга тоже не ударила в грязь лицом. Отмечалось, что в этом регионе, привлекшем огромные иностранные инвестиции, сейчас выпускается уже 10% из всех производящихся в России автомобилей. И вот новый большой проект, о реализации которого заявлено в Сочи в первый же день работы форума: под Калугой создадут хаб по распределению нефтегазовой продукции регионам РФ и в Европу.

Рязанцы тоже приготовились к форуму основательно и тщательно. В преддверии его Николай Любимов, беседуя с журналистами, отмечал, что для улучшения инвестклимата необходимо развивать инфраструктуру: строить дороги и коммуникации, улучшать железнодорожное сообщение. Важно также упрощать процедуры выдачи документов, чтобы инвестор мог прийти и получить все разрешения в режиме «одного окна» и в короткий срок. «По моему опыту, для инвесторов это главное, – подчеркнул Николай Любимов. – Мы должны также подготовить привлекательные предложения с подробной информацией о преимуществах области». Вскоре в регионе провели заседание штаба по улучшению состояния инвестиционного и предпринимательского климата и областного Совета по инвестициям, по итогам которого все «дорожные карты» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения соответствующей привлекательности Рязанщины были утверждены с учетом корректировок.

Не случайно активная работа рязанской делегации в первый день форума началась с самого утра. «Ближайшие 5 лет будут непростыми для рынка труда», – сказал на пленарном заседании Дмитрий Медведев, отметив, что речь идет не о безработице, а о дефиците квалифицированных кадров. Николай Любимов, выступая на утренней сессии «Повышение эффективности производства – национальный приоритет», сказал, что в числе задач региональной власти по сохранению и развитию кадрового потенциала – развитие современной инженерной инфраструктуры предприятий, современной логистики, а также улучшение качества среды, в которой живут люди, укрепление социальной инфраструктуры городов и поселков. Для сокращения оттока кадров в столицу и другие крупные мегаполисы надо также работать над повышением оплаты труда на предприятиях и в организациях.

«Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого – свои особенности и свои конкурентные преимущества – природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать», – сказал глава кабмина РФ на Российском инвестиционном форуме в Сочи. В связи с этим одним из важнейших для Рязанщины в первый день форума был «круглый стол» на тему: «Диверсификация оборонно-промышленного комплекса и региональное развитие – стратегия перемен». В Рязанской области оборонная отрасль, как известно, одна из основных. Она составляет, в частности, важное конкурентное преимущество для нашего региона. Между тем здесь немало резервов.

В послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на 2017 год поставлена задача использовать потенциал ОПК для выпуска современной высокотехнологической конкурентоспособной гражданской продукции: к 2020 году необходимо довести ее уровень не менее чем до 17%, а в 2025-м – не менее чем до 30%.

Лидер высоких технологий в нашем регионе – Государственный Рязанский приборный завод. Но и здесь еще не все гладко. На страницах нашей газеты генеральный директор предприятия Павел Будагов подчеркивал: «Пока гражданская продукция занимает скромные 6 процентов в общем объеме производства. Мы работаем над увеличением этих показателей. Выпускаем и продвигаем на рынки продукцию, хорошо зарекомендовавшую себя, постоянно обновляем ассортимент, разрабатываем новинки, изучаем новые направления деятельности и готовы реализовывать новые идеи и проекты». В Сочи на «круглом столе» как раз и обсуждались вопросы, как государство, регионы могут помочь оборонным предприятиям в ускорении диверсификации.

Приняли в первый же день активное участие рязанцы и в других сессиях, дискуссионных площадках и «круглых столах» форума. В целом же структура деловой программы в Сочи состоит из трех тематических блоков: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста», «Реализуя проекты для жизни». И везде задача – обсудить пути ликвидации отставания на тех или иных направлениях и повышения эффективности экономики и социальной сферы. Ведь в финале своего выступления на пленарном заседании форума Дмитрий Медведев призвал всех представителей власти и товаропроизводителей «сражаться за каждый процент роста».