Областная общественно-политическая газета
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28 февраля 2017 года
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28.02.2017
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Выпуск № 35 (5322) |
Первая полоса
Общество
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Городские преобразования

В областном центре планируется открыть новые пункты участковых полиции и комплексно развивать новые микрорайоны

На прошедшем заседании Рязанской городской Думы депутаты утвердили шесть изменений в Генеральный план областного центра, расширили сеть платных парковок в центре города и приняли к сведению отчет заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Рязанской области Александра Морозова.

Александр Морозов сообщил, что за 2016 год количество преступлений на территории областного центра снизилось на 8,6%, при этом на 3% стало меньше криминальных проявлений на улицах. По его словам, удалось достичь положительных показателей в сфере дорожных происшествий: их количество снизилось на 15,5%. Как пояснил докладчик, это стало возможным в том числе благодаря проведенной профилактической работе. Например, только с учащимися образовательных учреждений состоялось более 500 профилактических бесед.

Кроме того, в прошедшем году было выявлено более 700 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 70 кг наркотических веществ.

Чтобы сохранить тенденцию снижения уровня преступности, городская Дума единогласно приняла решение отдать в безвозмездное пользование отделу МВД России по Московскому району для размещения пунктов участковых полиции 10 нежилых помещений. Пункты будут работать в домах №№ 24, 57 на улице Октябрьской, в домах №№ 4 и 20 на улице Бирюзова, в доме № 6 на улице Молодцова, а также на улицах Сельских Строителей, Костычева, Крупской, Забайкальской, на 5-м Дягилевском проезде.

Утвержденные изменения Генерального плана Рязани направлены на комплексное развитие города и приведение документа в соответствие с федеральным законодательством. В частности, приняты изменения, касающиеся будущих микрорайонов ДПР-8 и 9. Здесь предусмотрено комплексное освоение территории с сохранением объектов озеленения, развитием социальной инфраструктуры и благоустройством. Все изменения связаны с расширением площадок жилищного строительства, организацией нового производства, предполагаемым строительством спортивно-оздоровительного комплекса. Они учитывают проекты планировки территорий, инвестиционную привлекательность участков, сохраняют существующие зеленые зоны и были вынесены на рассмотрение депутатов после обсуждений на публичных слушаниях.

Еще одно важное решение, связанное с будущим изменением планировки территории, принято в отношении перекрестка улиц Советской Армии и Новоселов. Депутаты назначили публичные слушания проекта, который предусматривает перевод территории из зоны городских парков, скверов, бульваров в зону прочих обслуживающих и деловых объектов. На заседании было отмечено, что границы сквера имени Александрова перемены не затронут. На публичных слушаниях, которые состоятся в конце марта, речь будет идти о парковке у ТЦ «Европа».

Также на прошедшем заседании городской Думы был расширен список улиц, попадающих в зону муниципальных парковок, для которых используется повышающий коэффициент, равный трем. В список включены площадь Мичурина, улицы Вокзальная, Высоковольтная, Либкнехта, Николодворянская, Почтовая и Пролетарская. В зону с повышенным коэффициентом полностью вошла улица Павлова.

Напомним, что среди значимых решений последнего в феврале заседания городской Думы – увеличение доходной части бюджета областного центра. Оно произошло за счет поступления межбюджетных трансфертов из региона и неиспользованных в 2016 году остатков средств. Основную часть дополнительных средств решено направить на переселение граждан из аварийного жилья (27,6 млн. рублей). 50 млн. рублей дополнительно будет направлено на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5, 5А. Также предусмотрено увеличение финансирования на обеспечение жильем лиц, уволенных с военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Статья опубликована в номере 35 (5322) от 28 февраля 2017 года
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