Рязанцы могут помочь певице из Сасова Татьяне Тураевой победить в музыкальном конкурсе «Народный махор»

Татьяна Тураева - студентка МГИМ им. А. Г. Шнитке, лауреат всероссийских и международных конкурсов, золотая медалистка X Дельфийских Игр России (2011г), участница концертов международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова, участница культурной программы XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи в 2014г.

Татьяна достойно прошла все этапы конкурса и сейчас - на втором почетном месте, но может стать и победителем. Голосование продлится до 11 марта. Результат огласят на концерте в Москве. Проголосовать за Татьяну Тураеву можно здесь.