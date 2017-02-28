В двух рязанских поселках для многодетных семей прокладывают газопровод

Завершат его строительство уже в начале сентября

По информации управления капитального строительства администрации Рязани, в настоящее время продолжается работа по обеспечению коммунальной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям города Рязани.

В частности, в рамках программы газификации города Рязани построено 2800 п.м. газопровода среднего давления в поселках Храпово – Божатково. Работы проводились за счет средств АО «Рязаньгоргаз». По договору, заключенному с подрядной организацией, завершение строительства газопровода с возможностью подключения к сетям газоснабжения и поставкой газа до объектов капитального строительства запланировано на начало сентября 2017 года.

Кроме того, в текущем году, по данным управления, планируется продолжить работы по обустройству съезда к участкам для многодетных семей, расположенным на территории этих поселков.

Напомним, право на получение земельных участков в собственность бесплатно имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Рязанской области не менее 3-х лет и имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также обучающихся в учебных заведениях на дневной форме обучения, но не более, чем до достижения ими 23 лет.

Фото с сайта администрации Рязани