Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги

В минувшую пятницу, 24 февраля, в московском спорткомплексе «Тимирязевская» состоялся матч предпоследнего тура регулярного Чемпионата российской баскетбольной женской Премьер-лиги 2016-2017 гг. между аутсайдером турнира ногинским «Спартаком» и московским ПБК «МБА», за который играет воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти. Команда нашей 20-летней землячки сумела одержать победу, а рязанская баскетболистка стала самой результативной в составе победительниц, отыграв на паркете 33 минуты 43 секунды, набрав 14 очков, собрав 6 подборов, отдав 3 голевые передачи, сделав 1 перехват и 2 потери, заработав 1 фол (еще четырежды соперницы сфолили на Нине).

Благодаря этому выигрышу, столичный «МБА» обеспечил себе по итогам регулярного чемпионата, как минимум, шестое место, превзойдя свой прошлогодний результат.

Источник: сайт news-sports62.ru