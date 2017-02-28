Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги

Областная общественно-политическая газета
17:30 МСК
Вторник
28 февраля 2017 года
№ 35 (5322)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильнойНочью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрииВ Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из РязаниРязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима МагомаеваПобедителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудитьсяВ Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия Ничья принесла «Ново-Рязанской ТЭЦ» победу в региональной Народной футбольной лиге Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике БеларусьРязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»Ночью в Рязани горел строительный вагончик Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. ЦиолковскомВ чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
Главная страница / Новости Рязани и области
28.02.2017, 09:21
Просмотров: 123
Спорт
Версия для печати

Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги

Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги

В минувшую пятницу, 24 февраля, в московском спорткомплексе «Тимирязевская» состоялся матч предпоследнего тура регулярного Чемпионата российской баскетбольной женской Премьер-лиги 2016-2017 гг. между аутсайдером турнира ногинским «Спартаком» и московским ПБК «МБА», за который играет воспитанница рязанского баскетбола Нина Глонти. Команда нашей 20-летней землячки сумела одержать победу, а рязанская баскетболистка стала самой результативной в составе победительниц, отыграв на паркете 33 минуты 43 секунды, набрав 14 очков, собрав 6 подборов, отдав 3 голевые передачи, сделав 1 перехват и 2 потери, заработав 1 фол (еще четырежды соперницы сфолили на Нине).

Благодаря этому выигрышу, столичный «МБА» обеспечил себе по итогам регулярного чемпионата, как минимум, шестое место, превзойдя свой прошлогодний результат.

Источник: сайт news-sports62.ru

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
17:07
Рязанцы в марте могут принять участие в акции по раздельному сбору отходов
16:06
В отношении руководителя одного из предприятий Рязанской области возбудили уголовное дело
16:05
Работодатели Рязанской области предложили свыше 700 вакансий для людей пенсионного возраста
16:02
Глава Рязанского региона Николай Любимов дал интервью российскому информационному агентству «Интерфакс»
15:47
В новые абонементы Рязанской филармонии вошли рок-концерт и представления скопинского театра «Предел»
15:33
Рязанские лесоводы готовятся к весенней посадке лесных культур
15:17
Примерно две трети из пенсионеров Рязани продолжают трудиться
15:15
В день рождения филармонии ее поздравят артисты – выходцы из Рязани
14:51
Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов: «Реализация инвестпроекта по строительству молочного комплекса совместно с тайской компанией «Чароен Покфанд Групп» позволит в числе прочего освоить в регионе неиспользуемые сегодня сельхозпашни»
14:37
Победителем турнира Ночной хоккейной лиги Рязанской области стал «Восход-СУ-2»
14:35
В чемпионате Рязанской области по мини-футболу определились участники финального этапа
14:32
На рязанской сцене прозвучат хиты Муслима Магомаева
14:15
Рязанцы смогут больше узнать о знаменитом земляке К.Э. Циолковском
13:30
65 тысяч тонн минеральных удобрений приобрели к весне рязанские аграрии
13:19
В Рязани на «круглом столе» обсудили вопросы взаимодействия общественности и СМИ с полицией
13:16
Ситуация по ОРВИ и гриппу в Рязанской области остается стабильной
12:39
Воспитанники рязанской спортшколы «Комета» успешно выступили на международном турнире в Республике Беларусь
12:05
В Рязанской области ищут водителя «Лады Приоры»
10:18
В Рязани в домах по ряду адресов отключили холодную воду
10:13
Ночью с улиц Рязани вывезли 282 кубометра снега
10:08
В Рязани пройдут соревнования на Кубок Министра МЧС России и Первенство России на Кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту
09:45
За сутки в Рязанской области зарегистрировали 33 преступления и происшествия
09:36
Ничья принесла «Ново-Рязанской ТЭЦ» победу в региональной Народной футбольной лиге
09:21
Рязанская баскетболистка Нина Глонти стала самой результативной в очередном победном матче российской Премьер-лиги
09:15
Ночью в Рязани горел строительный вагончик
09:06
В двух рязанских поселках для многодетных семей прокладывают газопровод
09:00
Рязанцы могут помочь певице из Сасова Татьяне Тураевой победить в музыкальном конкурсе «Народный махор»
19:34
Председатель Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Андрей Макаров: «В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь»
19:20
Глава Рязанского региона Николай Любимов: «Наши предложения получают поддержку, если мы доказываем свою правоту»
18:24
Житель Московской области незаконно поохотился в Рязанской области
Вся лента новостей
№ 35 (5322) от
28 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
Возможности развития
«Новые проекты для роста» – так сформулирована основная тема Российского инвестиционного форума в Сочи
Городские преобразования
В областном центре планируется открыть новые пункты участковых полиции и комплексно развивать новые микрорайоны
Уверенный взгляд в будущее
Делегация Рязанской области принимает участие в Российском инвестиционном форуме
Глава рязанского региона Николай Любимов прокомментировал итоги первого дня работы Российского инвестиционного форума
В Рязанской области человек всегда был приоритетом, уверен, что так будет и впредь
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru