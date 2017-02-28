Ничья принесла «Ново-Рязанской ТЭЦ» победу в региональной Народной футбольной лиге

Заключительная игра рязанского регионального этапа Народной футбольной лиги (НФЛ), в которой встретились рязанская «Ока» и «Ново-Рязанская ТЭЦ», состоялась в Шилове

До финальной игры в лучшем положении находилась команда «Ново-Рязанской ТЭЦ», которой было достаточно ничьей. И «энергетики» в упорной борьбе её добыли.

По ходу первого тайма «Ока» повела – 2:0 (забитые мячи на счету Дмитрия Яськова и Алексея Шленского). Однако ещё до перерыва Сергей Егорцев один мяч отквитал – 2:1. В дебюте второго тайма Дмитрий Отрубянников уравнял положение – 2:2, но «Ока» усилиями Андрея Ефремкина вновь вышла вперёд – 3:2. Заменивший в воротах травмированного Игоря Кима Евгений Мишаков был вынужден пойти вперёд, и «Ново-Рязанская ТЭЦ» сумела сравнять счёт – свой второй мяч в этой встрече забил Отрубянников – 3:3. После этого пришлось играть в атаке уже голкиперу «Оки» Александру Тряпичкину, но «энергетики» сумели отстоять нужный результат. Итог встречи – 3:3. Ничья, которая принесла победу в турнире «Н-Р ТЭЦ».

По окончании матча наградили лучших. Церемонию награждения провели ветеран рязанского футбола, в 90-е годы четыре раза приводивший команду Ново-Рязанской ТЭЦ к победе в Чемпионате Рязани Юрий Моськин и организатор рязанского этапа НФЛ Алексей Бушев.

Помимо кубка за победу в турнире, были вручены и индивидуальные призы. Лучшими игроками «финала» признали Дмитрия Отрубянникова и Александра Тряпичкина. Лучшим игроком турнира стал Андрей Кудинов из «Мечты». Он же стал и лучшим бомбардиром.

Источник: сайт news-sports62.ru